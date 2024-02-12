بالفيديو.. أشرف عقبة: التأمين الصحي الشامل أحدث تغطية كبيرة في أماكن كانت نائية وبعيدة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن استثمارات الدولة في قطاع الصحة يعود على المواطن بشكل مباشر، متابعا أنه طالما كان عقل المواطن سليم وصحته جيدة كانت قدرته على الإنتاج أعلى، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على نفسه وأسرته فضلا عن الدولة.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات المختلفة التي تخدم قطاع الصحة، ليس فقط في ملف البنية التحتية بل أيضا في مجال تدريب وتعظيم إمكانيات الكوادر الطبية لكي تستطيع القيام بكل المهام في نفس المكان الذي يعيش فيه المواطنين.

وتابع، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلته الأولى أحدثت تغطية كبيرة في أماكن كانت نائية وبعيدة، مثل المناطق الحدودية كالأقصر وأسوان، إذ يمكن إجراء العمليات الجراحية على مستوى عال وراقي بها.

وأشار إلى أن هذه المنظومة لها العديد من الإيجابيات والفوائد للمواطنين، إذ إنهم أصبحوا ليسوا بحاجة إلى التنقل من محافظة آخر من أجل تلقي العلاج ومختلف الخدمات الطبية المطلوبة.