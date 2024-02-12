تقرير: نمو عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 3% خلال 2023

ارتفعت نسبة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى 3% تقريبًا في العام الماضي 2023، وفقًا لتقرير جديد يستند إلى إحصاءات السكان الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن التقرير، الذي صدر أمس الأحد من قبل المجموعة المؤيدة للمستوطنين WestBankJewishPopulationStats.com، وجد أن عدد المستوطنين قفز إلى 517،407 حتى 31 ديسمبر، من 502،991 في العام السابق.

وأضاف التقرير أن عدد المستوطنين زاد بنسبة تزيد عن 15% في السنوات الخمس الماضية وفي العام الماضي، تجاوز الرقم علامة النصف مليون.

وتوقع تقرير هذا العام "نموا متسارعا" في السنوات المقبلة، زاعما أن هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، أقنع العديد من الإسرائيليين الذين كانوا يعارضون بناء المستوطنات في السابق بتغيير مواقفهم.

وتابع: "لقد حدثت بالفعل تصدعات خطيرة في جدار معارضة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في عدوان الخامس من يونيو من عام 1967 ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وعقبة أمام السلام من خلال احتلال الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها وتزعم إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وتقول إن مصير المنطقة يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات.

وفرضت الإدارة الأمريكية مؤخرا عقوبات على أربعة مستوطنين بتهمة العنف ضد الفلسطينيين والناشطين في الضفة الغربية.

وتوقع التقرير أنه إذا استمر معدل النمو خلال السنوات الخمس الماضية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية سيتجاوز 600 ألف قبل عام 2030.

ولم يتضمن التقرير أرقام سكان القدس الشرقية، حيث يعيش أكثر من 200 ألف إسرائيليو، يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ويهيمن قادة المستوطنين وأنصارهم على الحكومة الإسرائيلية وتقول مجموعة المراقبة الإسرائيلية "القدس الأرضية" إنه منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر، تمت الموافقة على ثلاث خطط أو على وشك الموافقة عليها للإسكان اليهودي في القدس الشرقية.

ووصفت منظمة القدس الأرضية سرعة عمليات الموافقة خلال الأشهر القليلة الماضية بأنها “محمومة”.

وجاء التقرير في وقت تشهد فيه الضفة الغربية موجة من العنف.

ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن 391 فلسطينيا استشهدوا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، معظمهم في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية لكن جماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية "ييش دين" تقول إن المستوطنين أطلقوا النار على تسعة فلسطينيين وقتلوهم في الشهر ونصف الأول من الحرب، من بين 225 حادثة عنف مدني إسرائيلي وثقتها المجموعة خلال تلك الفترة.