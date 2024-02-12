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الإثنين 12 فبراير 2024
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فضائيات

بالفيديو.. خبير تغيرات مناخية يتحدث عن مخاوف توقف تيارات المحيط الأطلسي

الدكتور أحمد غديرة
الدكتور أحمد غديرة
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 قال الدكتور أحمد غديرة خبير التغيرات المناخية، عن دراسة جاء فيها، إن توقف تيارات المحيط الأطلسي أصبح وشيكا، إنّ عوامل عديدة تؤثر على التيارات البحرية، مشيرًا إلى أن التيارات البحرية هي عبارة عن تنقل كتل مائية من مكان لآخر نظرا لعدة عوامل مثل الرياح والجاذبية والقمر والكثافة المائية.

وأضاف "غديرة"، في مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تيارات الكثافة المائية من أهم النظم التي تعدل المناخ بصفة عامة ما بين البارد والحار، وما بين خط الاستواء والأقطاب، وما بين القارات والمحيطات.

وتابع أنه من أهم المشكلات الناجمة عن الاحتباس الحراري هي ذوبان كتلة الجليد، خاصة في القطب الشمالي الذي سيؤثر بدوره على حرارة المياه من ناحية وارتفاع منسوب المياه الحار من ناحية أخرى، وكذلك الملوحة، حيث تختلف الكثافة وترتبط بدرجة الملوحة ودرجة الحرارة.

تيارات المحيط الأطلسي أثار التغيرات المناخية