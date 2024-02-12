"حب الوطن" في ملتقى دار الكتب لأدب الطفل

في إطار أنشطة وزارة الثقافة، تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة أ.د. أسامة طلعت ملتقى مبدعى ونقاد أدب الطفل الخمسين الذى ينظمه مركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول حب الوطن فى شعر الأطفال.

ويناقش الملتقى نص مسرحية شعرية للأطفال بعنوان "العلم الغالى"، من تأليف الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول، ويناقشها: الشاعر أحمد سويلم، والشاعر جابر بسيونى. يدير الملتقى د. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري بقاعة الندوات بدار الوثائق بكورنيش النيل بالقاهرة.

يقوم على تنظيم الملتقى مركز توثيق وبحوث أدب الطفل وهو أحد المراكز العلمية التابعة لدار الكتب والوثائق. وتضم المراكز العلمية بالدار: مركز ترميم المخطوطات والكتب، مركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي، مركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز تحقيق التراث. ويضم فريق العمل في تلك المراكز عددا كبيرا من الخبراء والباحثين المتميزين من أبناء دار الكتب والوثائق.