بالفيديو.. مكسيكو تحتفل برأس السنة الصينية الجديدة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، للحفلات التي أقيمت في مدينة مكسيكو، والتي استمرت لمدة يومًا كاملاً، احتفالا برأس السنة الصينية الجديدة، والتي تصادف سنة التنين وفق التقويم الصيني التقليدي.

ويظهر الفيديو، الاحتفالات التي تخللها إقامة موكب "الأسد والتنين" وكذلك عزف الموسيقى وعروض للرقص.

فيما تجمع المئات في منطقة الحي الصيني لشراء البضائع الصينية والاحتفال بالعام القمري الجديد، الذي يُعد عاماً مناسباً للإنجاب، حيث يأمل العديد من الأزواج أن يمتلك أطفالهم صفات رائعة ترمز إليها التنانين، بما في ذلك القوة والنجاح والوهبة، مثلما كان عليه بروس لي.