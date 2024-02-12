بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تغمر شوارع دبي

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، للأمطار الغزيرة التي غمرت الشوارع في بعض المناطق من دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة في إرباك حركة المرور، حيث حاصرت مياه الأمطار السيارات، بينما عجزت أنظمة الصرف الصحي، في استيعاب الكميات الكبيرة من مياه الأمطار التي هطلت بغزارة.

فيما أصدر المركز الوطني الإماراتي للرصد الجوي تحذيرا بشأن التقلبات الجوية في عديد المدن الإماراتية، وسيكون ذلك ساريا إلى غاية ظهر يوم غد الثلاثاء.

واستعملت شرطة دبي الهواتف المحمولة لإرسال إنذارات تتعلق بتوخي شروط السلامة، وحثت الأهالي على البقاء بعيدا عن الشواطئ والأودية والتزام الحذر عند قيادة السيارات.