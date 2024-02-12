«الصحة» تحتفل بمرور 9 سنوات على افتتاح عيادات «واحة» للدعم النفسي

نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية بمناسبة مرور 9 سنوات على إنشاء عيادات «واحة» للدعم النفسي، التابعة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فعاليات الاحتفالية تضمنت عقد عدة محاضرات، وورش تدريبية، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وضمن خطة الوزارة للتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدورات التدريبية والمحاضرات استمرت لمدة 3 أيام، واستهدفت الأطباء، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، للتعريف بالتعامل الأمثل مع المترددين على مستشفيات وعيادات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى الناجين والناجيات من الصدمات النفسية.

وأضاف «عبدالغفار» أن عيادات «واحة» تقدم خدماتها المتخصصة لتقليل أثار الصدمات النفسية، بالإضافة إلى استقبال الحالات المُحولة من المستشفيات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى وجود خدمة متخصصة للأطفال والمراهقين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إن عيادات واحة تقدم الخدمة بشكل مهني من خلال الإشراف الفردي والاجتماعات الشهرية، وتشمل عيادة واحة للأطفال والمراهقين والبالغين بالعباسية وحلوان، وعيادة واحة للبالغين في المنيا، وأسيوط، بالإضافة إلى عيادة واحة المعمورة بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن عيادات واحة قدمت 1520 جلسة خلال عام 2023.

وأكدت «منن»، أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى الاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وزيارة المنصة عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar

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