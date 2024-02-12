تداول 16 ألف طن و 1090 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1090 شاحنة 70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 525 شاحنة 63 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 565 شاحنة و 7 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية1 بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية1 ، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3470 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج ، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1622 راكب بموانيها.

