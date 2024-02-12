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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

جيش الاحتلال: الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية شاركوا في تحرير رهينتين برفح الفلسطينية

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال
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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه تم تنفيذ موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة.

وأكد، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن قوات من الشاباك وكوماندوز الجيش والبحرية واليمام نفذت عملية معقدة وحررت الرهينتين، حيث تم اقتحام المبنى الذي احتجز فيه المخطوفان برفح تحت غطاء ناري قوي ونجحنا بتخليصهما.

وأضاف: قتل 2 من عسكريينا في المعارك بقطاع غزة، وتحرير 2 من الرهائن المخطوفين في عملية معقدة بغزة، موضحًا أنه تم تجهيز عملية تحرير الرهينتين منذ مدة بناء على معلومات استخبارية ولا يزال هناك 134 رهينة مختطفين.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه العملية في رفح الفلسطينية ولا يمكن تنفيذ مثل هذه العمليات بدون التواجد في قطاع غزة، وفي كل يوم نحاول التخطيط في عمليات مماثلة لإعادة المحتجزين ونفذنا العملية اليوم لأن الفرصة كانت متاحة.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية