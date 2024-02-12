الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين بعد استهداف آلية بصاروخ مضاد للدبابات في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن مقتل جنديين نتيجة استهداف آلية بصاروخ مضاد للدبابات .

ومنذ قليل، قال جيش الاحتلال، أنه قام بإطلاق سراح إسرائيليين اثنين خلال عملية مشتركة للجيش والشرطة وجهاز الأمن العام ، وهما: لويس هر 70 عامًا وفرناندو مرمان 60 عامًا.

ويستمر العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، وينفذ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة رفح الفلسطينية، التي تحتوي على آلاف النازحين، منذ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتركيز العملية العسكرية على رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب ذلك في كارثة إنسانية.