مجزرة رفح.. 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على المنازل والمساجد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية إلى 100 شهيدًا وأكثر من 230 مصابًا فلسطينيًا.

ووصل عشرات الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفيات رفح بعد سلسلة غارات عنيفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في أنحاء المدينة جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة أبو جزر بميراج شمال رفح، وتم قصف وتدمير منزل الشهيد أبو فادي معمر بمنطقة ميراج، واستهدف الاحتلال مسجد الهدى في مخيم يبنا بمدينة رفح، إضافة إلى استهداف مصلى الرحمة، وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن مسجد الرحمة كان يوجد بداخله مئات النازحين الفلسطينيين.