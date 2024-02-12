4 شهداء وعدد من المصابين في القصف الإسرائيلي المكثف على رفح بجنوب غزة

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، نقلًا عن التلفزيون الفلسطيني، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي المكثف على رفح بجنوب غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن العشرات من الشهداء والمصابين وصلوا إلى المستشفى الكويتي وسط رفح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر مسجدي الهدى والرحمة شمال ووسط رفح، وكانت المساجد تأوي أعداد كبيرة من النازحين.

في اليوم الـ 129 للعدوان على قطاع غزة، استشهد أكثر من 28،176 شهيدا و67،784 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام، ويواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين ، ويستعد الجيش الإسرائيلي في تركيز كل ضرباته على مدينة رفح الفلسطينية.