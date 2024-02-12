شهداء ومصابين جراء القصف العنيف على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بوصول عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين إلى المستشفى الكويتي، بعد تنفيذ الاحتلال قصف مكثف وعنيف على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، كثفت المروحيات العسكرية الإسرائيلية ضرباتها على مدينة رفح الفلسطينية التي تحتوي على عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، رغم تحذيرات كثيرة بأن أى تحرك عسكري داخل رفح سوف يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ولكن الاحتلال يستمر في تنفيذ مخططه، ويستهدف الفلسطينيين مهما تكلف الأمر من خسائر بشرية.

حذرت الأمم المتحدة، من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب ذلك في كارثة إنسانية.