ads
الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

شهداء ومصابين جراء القصف العنيف على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بوصول عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين إلى المستشفى الكويتي، بعد تنفيذ الاحتلال قصف مكثف وعنيف على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، كثفت المروحيات العسكرية الإسرائيلية ضرباتها على مدينة رفح الفلسطينية التي تحتوي على عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، رغم تحذيرات كثيرة بأن أى تحرك عسكري داخل رفح سوف يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ولكن الاحتلال يستمر في تنفيذ مخططه، ويستهدف الفلسطينيين مهما تكلف الأمر من خسائر بشرية.

حذرت الأمم المتحدة، من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب ذلك في كارثة إنسانية.

شهداء ومصابين القصف العنيف على رفح جنوب قطاع غزة قصف اسرائيلي