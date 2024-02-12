إعلام إسرائيلي: قتلى ومصابين من جنود الاحتلال سقطوا في كمين بخان يونس

أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت عن قتلى وجرحى من جنود الاحتلال الإسرائيلي، سقطوا في كمين بمدينة خان يونس واستغرق نقلهم عدة ساعات.

وفي صباح اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين، تبادل الطرفان الرصاص الحي، كما أطلق الاحتلال قنابل الغاز السام عليهم، ويستهدف قناصة الاحتلال أي مواطن في محيط مجمع ناصر الطبي، لمنع أي مصاب من الوصول إلى المستشفى وتلقي العلاج.

منذ قليل ، قامت قناصة الاحتلال باستهداف رجل مسن في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ودخل الرجل إلى المستشفى زاحفًا مع استمرار إطلاق النار تجاه النازحين والطواقم الطبية.