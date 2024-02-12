دخل إلى المستشفى زاحفًا.. إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في محيط مجمع ناصر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، بنشر مقطع فيديو يوضح أن قناصة الاحتلال قامت باستهداف رجل مسن في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ودخل الرجل إلى المستشفى زاحفًا مع استمرار إطلاق النار تجاه النازحين والطواقم الطبية.

وأضافت، أن الاحتلال يقوم باستهداف أي كائن حي في محيط مجمع ناصر الطبي، كما يوجة رصاصه إلى الطواقم الطبية لمنعهم من الوصول إلى المصابين.

ويتسمر الاحتلال حصاره على مجمع ناصر، لليوم الـ22، حيث نشرالجيش الإسرائيلي قناصته فوق المباني المتواجدة في محيط مجمع ناصر الطبي، ويعيق الاحتلال عمل الطواقم الطبية، والوصول إلى الجرحى الفلسطينيين .

في اليوم الـ 129 للعدوان على قطاع غزة، استشهد أكثر من 28،176 شهيدا و67،784 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام، ويواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين ، ويستعد الجيش الإسرائيلي في تركيز كل ضرباته على مدينة رفح الفلسطينية.