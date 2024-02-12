النيجيري "ويليام إيكونج" يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز اللاعب النيجيري ويليام إيكونج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي احتضنتها كوت ديفوار.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على منتخب نيجيريا مساء الأحد، في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

ورغم خسارة النهائي، نال ويليام إيكونج جائزة أفضل لاعب في البطولة القارية، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه لاعب باوك اليوناني طوال مشوار منتخب نيجيريا في البطولة.

وسجل إيكونج ثلاثة أهداف في الكان، حيث أحرز هدفين أمام منتخب كوت ديفوار، الأول من ركلة جزاء في مباراة المنتخبين بدور المجموعات، والثاني بضربة رأسية في المباراة النهائية، كما سجل هدفا في شباك منتخب جنوب إفريقيا في لقاء الدور نصف النهائي من ركلة جزاء أيضا.