ميلان يهزم نابولي بفضل هيرنانديز في الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على ضيفه نابولي بهدف دون رد، مساء الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

سيطر ميلان على مجريات المباراة، وهدد مرمى نابولي في أكثر من مناسبة، بينما عانى نابولي من قلة التركيز والتنظيم في الخطوط الأمامية.

كان نجم المباراة بلا منازع هو اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من زميله رافائيل لياو.

بهذا الفوز، عزز ميلان موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 35 نقطة في المركز التاسع.

