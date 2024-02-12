فلسطين.. شهيدة وعدد من الجرحى برصاص قناصة الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد سيدة فلسطينية وعدد من الجرحى برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

ويتسمر الاحتلال حصاره على مجمع ناصر، لليوم الـ22، حيث نشرالجيش الإسرائيلي قناصته فوق المباني المتواجدة في محيط مجمع ناصر الطبي، ويعيق الاحتلال عمل الطواقم الطبية، والوصول إلى الجرحى الفلسطينيين .

في اليوم الـ 129 للعدوان على قطاع غزة، استشهد أكثر من 28،176 شهيدا و67،784 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام، ويواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين ، ويستعد الجيش الإسرائيلي في تركيز كل ضرباته على مدينة رفح الفلسطينية، التي تحتوي على مئات النازحين الفلسطينيين، منذ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتركيز العملية العسكرية على رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب ذلك في كارثة إنسانية.