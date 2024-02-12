شاهد أهداف نهائي أمم إفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا | فيديو

توج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان.

نجح منتخب نيجيريا من خطف هدف التقدم من أول فرصة له في الدقيقة 38، عن طريق ويليام تروست إيكونج، من رأسية متقنة بعد استغلاله ضربة ركنية.

في الشوط الثاني، قلب منتخب كوت ديفوار الطاولة على نظيره نيجيريا، وسجل هدفين متتاليين.

ففي الدقيقة 62، أحرز فرانك كيسيه هدف التعادل برأسية رائعة من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 85، أضاف سيباستيان هالر الهدف الثاني بعد استلامه عرضية سحرية من سيمون ادينجرا، ليقود "الأفيال" إلى الفوز باللقب القاري الثالث.

يا لجمال هذا الهدف يا سيباستيان هالير 🤩



هل هو أغلى هدف لهالير في مسيرته ؟ ✍️#نهائي_كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023Final pic.twitter.com/fA1b7ekJH5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11، 2024



