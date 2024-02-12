كوت ديفوار تتوج بأمم إفريقيا على حساب نيجيريا

توج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 على حساب نيجريا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب "الحسن واتارا" فى أبيدجان.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من لاعبي كوت ديفوار، حيث شنو هجمات منظمة على مرمى ستانلي نوابيلي حارس الأفيال والذي تصدى لهم ببراعة، ولكن نجح النسور من خطف الهدف الأول من أول فرصة عن طريق ويليام تروست إيكونج في الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعد استغلاله ضربة ركنية، لتشتعل الأجواء في المباراة.

وفي الشوط الثاني، نجح فرانك كيسيه في تعديل النتيجة لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 62 برأسية رائعة من ركلة ركنية، وأضاف سيباستيان هالر الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد استلام عرضية سحرية من سيمون ادينجرا، ليقود "الأفيال" إلى الفوز باللقب القاري الثالث.

تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلين كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان

خط الوسط: جان ميشيل سيري، فرانك كيسيه، سيكو فوفانا

خط الهجوم: سيمون أدينجرا، ماكس جراديل، سيباستيان هالر

تشكيل نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي

وسط الملعب: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا

الهجوم: تشوكويزى – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين

وبهذه النتيجة، يحقق منتخب الأفيال اللقب الثالث في تاريخه بعد 4 نهائيات فشل في الفوز بها.

