استشهاد فلسطيني في بيت لحم وإصابة آخر في القدس برصاص الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي أن طواقمه تعاملت مع مصاب بالرصاص الحي في الصدر والبطن عند مدخل بلدة "بتير" غرب بيت لحم.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من نقل المصاب للمستشفى، ما أدى إلى استشهاده.

وأصيب شاب آخر بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

تركت قوات الاحتلال الشاب على الأرض ينزف، بحسب شهود عيان.

تأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

تُؤكد هذه الأحداث على استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.

تُثير هذه الأحداث تساؤلات حول مصير عملية السلام في ظل استمرار العنف من قبل الجانبين.