نهائي أمم إفريقيا.. نيجيريا تتفوق على كوت ديفوار في الشوط الأول

افتتح منتخب نيجيريا التسجيل أمام كوت ديفوار خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، اليوم الأحد، على ملعب "الحسن واتارا" فى أبيدجان، بنهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من لاعبي كوت ديفوار، حيث شنو هجمات منظمة على مرمى ستانلي نوابيلي حارس الأفيال والذي تصدى لهم ببراعة، ولكن نجح النسور من خطف الهدف الأول من أول فرصة عن طريق ويليام تروست إيكونج في الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعد استغلاله ضربة ركنية، لتشتعل الأجواء في المباراة.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلين كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان

خط الوسط: جان ميشيل سيري، فرانك كيسيه، سيكو فوفانا

خط الهجوم: سيمون أدينجرا، ماكس جراديل، سيباستيان هالر

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح في نصف النهائي، في حين تأهل منتخب كوت ديفوار إلى النهائي بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية.