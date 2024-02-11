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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

المهندس علي عبدالرؤوف وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بالشرقية

المهندس علي عبدالروؤف
المهندس علي عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية
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أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، حركة تغيرات لوكلاء الوزارة بالمحافظات وإصدار قرار بنقل  المهندس علي عبد الرؤوف من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة  دمياط  إلي محافظة الشرقية خلفا للمهندس محمد فؤاد الرشيدي، بعد نقلة لمحافظة أسوان ضمن حركة التنقلات.

والجدير بالذكر أن المهندس  على عبدالروؤف كان يشغل  منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، كما كان  يشغل  منصب مدير التعليم الفني في محافظة الدقهلية، ومديرا لشؤون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، كما تولى إدارة الخدمات ثم  منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية خلفا للمهندس محمد فؤاد الرشيدي.

المهندس علي عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية

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مديرية التربية والتعليم بالشرقية محافظة الشرقية المهندس على عبدالروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية