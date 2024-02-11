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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مياه سوهاج تعيد تشغيل جميع محطات مياه الشرب بعد انتهاء فترة السدة الشتوية

مياه سوهاج
مياه سوهاج
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أعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها بعد انتهاء فترة السدة الشتوية والتي استمرت فى الفترة من 9 يناير الماضى حتى 7 فبراير الجارى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

 وأضاف انه تم سد عجز المياه خلال تلك الفترة بتشغيل محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه للمناطق التى تضعف او تنقطع عنها المياه وانه تم اجراء اعمال الاحلال والتجديد لعدد 28 محطة مياه نقالى بالمجهودات الذاتية خلال تلك الفترة والتى شملت تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

أعمال الاحلال والتجديد الإحلال والتجديد الشرب والصرف الصحى السدة الشتوية الصرف الصح الصرف الصحى بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار تدريب العاملين شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف