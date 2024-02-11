الأوروبي للدراسات والأبحاث: الإرهاب أثر على التنمية الاقتصادية في مصر

قالت الدكتورة سارة كيرة، مديرة المركز الأوروبي للدراسات والأبحاث، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تتأثر سلبًا بالإرهاب في كل الدولة، ففرنسا تأثرت بنسبة 30% بسبب الإرهاب.

وأضافت "كيرة"، خلال لقائها ببرنامج "الضفة الأخرى" الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب على الإرهاب في مصر أثرت سلبًا على موارد الدولة البشرية والاقتصادية، وعرقلت الكثير من خطط التنمية بسبب تآكل الموارد الاقتصادية، وبالتالي تؤثر على سلسلة الإمداد، بسبب ضربها للبنية التحتية.

ولفتت إلى أن الإرهاب يؤثر على مستوى استقرار العملات داخل البلاد، حيث يؤثر بشكل مباشر على المواد المالية للدول، مشيرة إلى أن الحرب على الإرهاب تؤثر بصورة مباشرة على اقتصاد الدول ككل.