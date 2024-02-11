الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: الفكر المتطرف أخطر ما نواجهه جميعًا

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى” ونائب رئيس قطاع الأخبار لملف الإسلام السياسي، إن أهمية المواجهة الفكرية لتنظيمات الإرهاب والتطرف تهدف في المقام الأول الوصول إلى حلول جذرية لانتشار هذه الجماعات وتوغلها في المجتمعات، وأن أخطر ما نواجهه جميعا وما تواجهه دولنا وأوطاننا هو الفكر المتطرف، وانتشار تيار متطرف يتبنى فكر التكفير وحمل السلاح جراء منظومة فكرية عامرة بالأفكار المغلوطة.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على “القاهرة الإخبارية”، أنه بالرغم من المسئولية الحكومية تجاه مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، إلا أن هناك مسئولية تنصب أيضاً في مجابهة التطرف إلى القوى المجتمعية بكافة تنظيماتها الأهلية، والدور المنوط بها في مواجهة الأفكار المتطرفة من خلال أدوارها الاجتماعية والثقافية، فضلاً عما يفترض القيام به من تنظيم للتفاعلات الاجتماعية وصهرها في إطار الشخصية والهوية المصرية، وعلى الرغم من أهمية الجانب الأمني في مكافحة التطرف والإرهاب، إلا أنه لا يمكن اختزال القضية في هذا الجانب فقط، وأن تصدي أجهزة الدولة لها لا ينبغي أن يقتصر على الجانب الأمني وحده؛ لأنه قد يفضي إلى مزيد من العنف، وأن دراسة ظاهرة العنف والتطرف وتفسيرها تنطوي على رؤى فلسفية واجتماعية تختلف عن الرؤى الأمنية، ويجب أن تؤخذ في الحسبان؛ لأنها تغوص في عقل المتطرف، وتهتم بتحليل الدوافع والمؤثرات في سلوكه؛ للوصول إلى البواعث الدافعة إلى ارتكاب جرائمه، وتلك هي الخطوة الأولى في مواجهة المشكلة، واقتلاع جذور الإرهاب.