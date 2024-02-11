الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم تعرض تقريرًا عن “تكلفة الحرب على الإرهاب”

عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى» ونائب رئيس قطاع الأخبار لملف الإسلام السياسي، تقريرا بعنوان «تكلفة الحرب على الإرهاب» تضمن الأعباء الاقتصادية التي تحملها وما زال يتحملها الشعب المصري نتيجة الحرب على الإرهاب.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على “القاهرة الإخبارية”، أنه لا شك أن مواجهة ومكافحة الإرهاب لها أشكال متعددة؛ فالمواجهة ليست فقط على المستوى الأمني؛ بل لابد أن تكون أيضًا على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والفكري حتى نستطيع أن نجتث هذه الجماعات وأفكارها من جذورها لكي لا تعود مرة أخرى تُهدد الأجيال القادمة وتستنفذ مواردها، ومن بين هذه الجهود المواجهة الدينية، من خلال استعادة السيطرة على المساجد والزوايا، وإنشاء مراصد لمحاربة انتشار الفتاوى الشاذة والتكفيرية، علاوة على تكثيف أنشطة التوعية الدينية بين الشباب في المحافظات، والمواجهة الفكرية والإعلامية، من خلال الاهتمام باستعراض الآثار السلبية لظاهرة التطرف، عن طريق الندوات التثقيفية ولقاءات المثقفين والمفكرين، فضلاً عن الاهتمام بتطوير وتحديث وتنقيح المناهج التعليمية والكتب الدينية، علاوة على الاهتمام ببرامج التوعية ضد التطرف في الجامعات المصرية، والوقاية الأمنية، من خلال عدد من المبادرات التي اتخذتها الدولة.