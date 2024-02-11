الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم تناقش التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب

تناولت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى” ونائب رئيس قطاع الأخبار لملف الإسلام السياسي، واحدة من أهم وأخطر التحديات التي خاضتها وتخوضها مصر في تاريخها الحديث، وهي معركة مواجهة الإرهاب.

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على “القاهرة الإخبارية”، إن مصر واجهت التنظيمات المتطرفة في تسعينات القرن الماضي لنحو عقدين كاملين، قدم خلالهما الشعب المصري الكثير من أجل تفكيك ومواجهة أخطر تلك التنظيمات في ذلك الوقت الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، وفعلت مصر نفس الشيء بعد العام 2013 عقب مخططات قوى وجماعات التطرف والعنف، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان للاستيلاء على مقدرات الدولة والشعب المصري حتى باتت التجربة المصرية التجربة الأهم بين كل تجارب مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية.

وتناولت أيضا تكلفة الحرب على الإرهاب، وكيف واجهت مصر تنظيمات الإرهاب في تجربتين؛ الأولى في فترة التسعينات من القرن الماضي، والتجربة الثانية بعد ثورة 30 يونيو 2013، كما تناولت تقييم تجربة المراجعات الفكرية للتنظيمات المتطرفة.