"خنقها وهشم جسدها"..عاطل يقتل ابنة زوجته بطريقة بشعة في القاهرة

أقدم عاطل على قتل ابنة زوجته بطريقة بشعة حيث تعدى عليها بالضرب المبرح حتى ماتت.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مستشفى أطفال مصر بمنطقة السيدة زينب بوصول طفلة عمرها 5 سنوات، مصابة باضطراب في درجة الوعي وكدمات بالوجه والرقبة وارتشاح في المخ، ونقص في الأكسجين بالجسم، وتجمع دموي في الحوض قبل دقائق من وفاتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن للمستشفى، وتبين أن الطفلة ترتدي كامل ملابسها وعليها آثار تعذيب شديد بمختلف أنحاء الجسم، وبسؤال والدتها قررت أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وأن الطفلة من زواج سابق، وبعمل التحريات تبين أن المتهم مسجل خطر وسبق اتهامه في 17 قضية متنوعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات مع زوجته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.