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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس شعبة الأدوية: الدواء المصري بنفس كفاءة وفاعلية الأجنبي وبنصف تكلفته

الدكتور علي عوف،
الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية
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كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة وجود نقص بالأدوية في السوق المصري، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على أكثر 45‎% من حجم الأدوية بالسوق المصري.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن نشاط الشركات الأجنبية قوي ومسيطر على السوق المصري، وهي الأكثر مبيعا والأعلى سعرا، رغم وجود بدائل مصرية نفس الكفاءة والفاعلية ونصف التكلفة.
وشدد على أهمية الوعي الإعلامي بالدواء المصري، لتحفيز وتشجيع المواطنين على استخدام الدواء المحلي المعروف بقوته وفاعليته. 

الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية نقص بالأدوية في السوق المصري