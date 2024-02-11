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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي أمم إفريقيا.. بيسيرو يُعلن تشكيل نيجيريا أمام كوت ديفوار

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
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كشف خوسيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تشكيلة لاعبيه التي ستواجه منتخب كوت ديفوار، اليوم الأحد، على ملعب ملعب "الحسن واتارا" فى أبيدجان، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

ويعتمد بيسيرو في التشكيل على مزيج من الخبرة والشباب لتحقيق الفوز باللقب القاري، وأبقى على نفس خط الدفاع الذي خاض به مباريات البطولة، بقيادة وليام تروست إيكونج وسيمي أجاي وأولا أينا وكالفن باسي.

في الوسط، اعتمد بيسيرو على زيدو سانوسي وأليكس أيوبي وفرانك أونيكا في خط الوسط، لخلق التوازن بين الهجوم والدفاع، بينما يقود فيكتور أوسيمين هجوم النسور، بدعم من أديمولا لوكمان وتشوكويزى، سعيًا لخطف اللقب من أصحاب الأرض.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي

وسط الملعب: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا

الهجوم: تشوكويزى – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين

وتأهل منتخب نيجيريا إلى النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية.

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