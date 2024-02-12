كرويلا دي فيل و بينوكيو.. ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 في موسم رمضان 2024

يشارك فيه أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وهشام إسماعيل ومحمد سلام وحاتم صلاح وغيرهم

كما يشارك 20 فنانًا كضيوف شرف أبرزهم: محمد ثروت وأكرم حسني

لم يتبق سوى أسابيع قليلة، على بدء السباق الرمضاني، والمسلسلات الرمضانية لعام 2024؛ حيث يشارك العديد من الفنانين فى هذا السباق بالأعمال المختلفة، ومن الاعمال التي نحن بصدد الحديث عنها، مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، والذي يعد من أهم الأعمال الرمضانية، التي ينتظرها الملايين من الأشخاص.

وينتظر عشاق الفنان أحمد مكي, مسلسل "الكبير أوي 8"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، بعد أن طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي, والذي ظهر من خلاله عددٌ كبير من ضيوف الشرف، بشخصياتهم الحقيقية، والبعض الآخر بتقديم شخصيات شهيرة، في أعمال فنية حققت نجاحًا كبيرًا.

وحاز برومو العمل على إعجاب الجمهور وحقق أعلى نسب مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه، على الرغم من أن مسلسل "الكبير أوي 8" آخر الأجزاء واسدال الستار على سلسلة الاجزاء التي حققت نجاحًا باهرًا على المستوى الفني والجماهيري.

كما ظهرت الفنانة أمينة خليل، خلال برومو مسلسل "الكبير أوي 8"، بشخصيتها الحقيقية، وهي تجلس برفقة الفنان أحمد مكى ومحمد سلام، وظهر أمامها هاتف محمول، ورينج لايت الإضاءة المستخدمة في البث المباشر، وتسجيل مقاطع الفيديو على السوشيال ميديا.

بينما تظهر الفنانة شيماء سيف، وهي تجسد الشخصية الكرتونية "كرويلا دي فيل"، على الطريقة الكوميدية، قدم المؤلف دودي سميث هذه الشخصية الخيالية في روايته "مئة مرقش ومرقش"، عام 1996، لتصبح كرويلا رمزًا للشر في الثقافة العامة.

وحرص صناع عمل مسلسل "الكبير أوي 8"، على إظهار شخصيات شهيرة في أعمال فنية، حيث ظهر الفنان أحمد مكي بشخصية "حزلقوم"، لاختراق مكان ما والسيطرة عليه بالأسلحة، وجاء هذا المشهد من مسلسل "بيت المال" أو الاسم الإسباني "La Casa De Papel" الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الفنية الأكشن وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث وصفه الجمهور بالتسلسل المنطقي للأحداث والتشويق في نهاية كل حلقة.

بينما ظهر "الكبير" بشخصية "بينوكيو" صاحب الأنف الطويل الذي اعتاد عليها الأطفال، بعد أن وصفها مؤلف العمل "كارلو كولودي" على كل كذبة يرويها من خلال خضوعه لمزيد من نمو أنفه، ولا توجد قيود على طول أنف بينوكيو، فهو ينمو كلما روى الأكاذيب وينمو لفترة طويلة لدرجة أنه لا يستطيع الخروج بأنفه عبر باب الغرفة.

بجانبه؛ يشارك عددٌ كبير من ضيوف الشرف في مسلسل "الكبير أوي 8"، أبرزهم: محمد ثروت، أكرم حسني الذي يظهر متقمصًا شخصية الكبير، ومن المتوقع أن تشمل هذه القائمة أكثر من 20 ضيفًا من نجوم الوسط الفني، والذي من المقرر أن يناقش هذا الجزء العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي تشويقي.

وغاب الفنان أحمد مكى عن محبي مسلسل "الكبير أوي" في عام 2021، لكنه عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضي 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف؛ إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015.

وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضي.

واعتاد الجمهور على مشاركة الفنان أحمد مكي بمسلسل "الكبير أوي" في الماراثون الرمضاني، والذي يعد أيقونة من أيقونات الكوميديا، خاصة أن الجمهور ارتبط على مدار الأعوام السابقة بشخصيات العمل.

وظهور الفنانة رحمة أحمد بشخصية "مربوحة" بداية من الجزء السادس حيث اتجهت الأنظار إليها بشكل كبير وإيجابي، ولاقت الشخصية مع ظهورها، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وتم تداول اسمها كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا مشهد حفل زواجها بالكبير أوي 6 بالمزاريطة، ومغازلتها لكبير أوي، فقالت له: "تعرف يا كبير أنت براد قساوة بس عينيك كلها شقاوة".

يشارك في بطولة مسلسل "الكبير أوي"؛ كلٌ من: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.