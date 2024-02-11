حريق يلتهم شقة جمال علام رئيس اتحاد الكرة

كشف شعبان بسطاوي مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة، أن أسرة جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري بخير، ولم يتعرض أي منهم للأذى في الحريق الذي تعرضت له شقة رئيس اتحاد الكرة.

وقال مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، إن حريقا شب داخل شقة جمال علام رئيس اتحاد الكرة بالقاهرة وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق بشكل كامل.

وأضاف أن الحريق أتلف بعض أثاث المنزل والأجهزة الكهربائية، إلا أن جميع أفراد الأسرة بخير ولم يصب أحدٌ منهم بأذى.

ويتواجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة حاليا في كوت ديفوار لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا 2023