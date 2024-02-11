مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بورشة حدادة في الفيوم

لقي طفل يدعي" مالك علي" في العقد الثاني من العمر مصرعه صعقا بالكهرباء، بقرية دار السلام بمركز طامية بدائرة محافظة الفيوم، حيث جرى نقل الطفل إلى استقبال مستشفى طامية المركزي، ليتبين وفاته، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بمصرع طفل يدعي "مالك علي " 15سنه نتيجة صعق كهربائي، أثناء عمله بأحد ورش الحدادة، بصحبة والده وذلك نتيجة حدوث صعق كهربائي، ليجري نقله إلى مشرحة المستشفى.

وبانتقال مباحث مركز شرطة طامية إلى موقع البلاغ، وكذلك المستشفى تبين وفاة طفل يدعى "مالك علي "، 15 سنة، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي، وجرى إيداع جثة الطفل في ثلاجة الموتى بمستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بتسليم الجثمان لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

وينتظر أسرة الطفل والعشرات من أهالي قرية دار السلام بمركز طامية بالفيوم، لحين وصول الجثمان من المشرحة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.