نهائي أمم إفريقيا.. هالر يقود هجوم أفيال كوت ديفوار نسور نيجيريا

كشف إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تشكيلة لاعيبه التي ستواجه منتخب نيجيريا، اليوم الأحد، على ملعب ملعب "الحسن واتارا" فى أبيدجان، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

ويعتمد فاي، على سيرجي أورييه وسيباستيان هالير في خطط الفوز باللقب القاري، يعود أوديلين كوسونو إلى خط الدفاع بعد غيابه عن مباراة نصف النهائي ضد الكونغو الديمقراطية بسبب الإيقاف، بينما يستعيد سيرجي أورييه مكانه في مركز الظهير الأيمن على حساب سينجو.

يشارك نجم بوروسيا دورتموند، سيباستيان هالر، لأول مرة في التشكيل الأساسي منذ بداية البطولة، ليشكل ثنائيًا هجوميًا مع ماكس جراديل وسيمون أدينجرا.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلين كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان

خط الوسط: جان ميشيل سيري، فرانك كيسيه، سيكو فوفانا

خط الهجوم: سيمون أدينجرا، ماكس جراديل، سيباستيان هالر

تُعد مباراة اليوم بين كوت ديفوار ونيجيريا نهائيًا مثيرًا للانتظار، حيث يسعى كل منتخب للفوز باللقب القاري.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى النهائي بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب نيجيريا بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

