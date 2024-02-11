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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي للتمكين الاقتصادي للمرأة بمركز الأسر المنتجة بطور سيناء

جانب من فعاليات التدريب
جانب من فعاليات التدريب
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انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريي من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة بمركز إعداد الأسر المنتجة بطور سيناء، ذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الاتحاد الاقليمى للجمعيات و المؤسسات الاهلية بجنوب سيناء و جمعية الأسر المنتجة و إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بجنوب سيناء.

 و يستمر البرنامج لدورة احتراف فى مجال الكروشيه لمدة أسبوع يومياً من الساعة 9 صباحا بهدف رفع مهارات المتدربات دفعا و تشجيعا للمرأة أن تتحول إلى منتجة تساند فى تحسن الظروف الاقتصادية و المعيشية لأسرتها.

كانت أميمة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء، قد صرحت ل"البوبة نيوز' إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين -تنظيم الأسرة- والاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية وجمعية الأسر المنتجة، برعاية اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبإشراف مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضحت رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" أن توقيع بروتوكول التعاون بين الأطراف الثلاثة من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الداعمة للتمكين الاقتصادى للمرأة على أرض المحافظة بمختلف الفئات و من مختلف القرى بجميع مدن المحافظة.

ولفتت إلى أنه وقع على البروتوكول كل من: الدكتور عبد التواب عريضة مدير عام مديرية الصحة وبحضور الدكتورة هبة حمدي مدير تنظيم الأسرة بجنوب سيناء وأميمة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات و المؤسسات الأهلية والمهندس أحمد عسل رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء، معلنة أنه سيبدأ التدريب اعتبارًا من الأسبوع الجاري.

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أميمة إبراهيم رئيس الاتحاد الإقليمى بجنوب سيناء برنامج تدريبي التمكين الاقتصادي للمراة مركز اعداد الأسر المنتجة - طور سيناء