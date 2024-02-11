انطلاق البرنامج التدريبي للتمكين الاقتصادي للمرأة بمركز الأسر المنتجة بطور سيناء

انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريي من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة بمركز إعداد الأسر المنتجة بطور سيناء، ذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الاتحاد الاقليمى للجمعيات و المؤسسات الاهلية بجنوب سيناء و جمعية الأسر المنتجة و إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بجنوب سيناء.

و يستمر البرنامج لدورة احتراف فى مجال الكروشيه لمدة أسبوع يومياً من الساعة 9 صباحا بهدف رفع مهارات المتدربات دفعا و تشجيعا للمرأة أن تتحول إلى منتجة تساند فى تحسن الظروف الاقتصادية و المعيشية لأسرتها.

كانت أميمة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء، قد صرحت ل"البوبة نيوز' إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين -تنظيم الأسرة- والاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية وجمعية الأسر المنتجة، برعاية اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبإشراف مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضحت رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" أن توقيع بروتوكول التعاون بين الأطراف الثلاثة من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الداعمة للتمكين الاقتصادى للمرأة على أرض المحافظة بمختلف الفئات و من مختلف القرى بجميع مدن المحافظة.

ولفتت إلى أنه وقع على البروتوكول كل من: الدكتور عبد التواب عريضة مدير عام مديرية الصحة وبحضور الدكتورة هبة حمدي مدير تنظيم الأسرة بجنوب سيناء وأميمة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات و المؤسسات الأهلية والمهندس أحمد عسل رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء، معلنة أنه سيبدأ التدريب اعتبارًا من الأسبوع الجاري.

inbound6251559383197633748

inbound4784029331461266945

inbound6010881951152351342

inbound6916605606726456941