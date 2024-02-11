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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

فرنسا قلقة من الغارات الإسرائيلية في رفح وترفض التهجير القسري للفلسطينيين

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
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أعربت فرنسا عن قلقها العميق بسبب الغارات الإسرائيلية في رفح، وجددت مطالبتها إسرائيل بإنهاء الحرب.

وأعلن متحدث رسمي بإسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بأن رفح هي اليوم مكان يلجأ إليه أكثر من 1.3 مليون شخص،  كما أنها معبر حيوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. وتعتبر بأن شن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح من شأنه أن يخلق حالة إنسانية كارثية ذات بعد جديد وغير مبرر.  وقال بأنه لتجنب الكارثة، نكرر دعوتنا إلى إنهاء القتال. وطالب إسرائيل أن تتخذ تدابير ملموسة لحماية حياة السكان المدنيين في غزة.

وأكد بأن فرنسا سواء في غزة، كما في أي مكان آخر، تعارض أي تهجير قسري للسكان، وهو ما يحظره القانون الإنساني الدولي ولا يمكن إيجاد مستقبل قطاع غزة وسكانه إلا في دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

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