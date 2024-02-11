لغز الشباك.. الأمن يضبط عاطلًا بعد قيامه بمحاولة سرقة مكتب بريد بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تفاصيل العثور على الشباك الحديدي لمكتب بريد قرية بهوت بركز نبروه محافظة الدقهلية منزوع دون وجود أي تلفيات أو أعمال سرقة بداخل المكتب ليتبين ان وراء الواقعة عاطل ومقيم بذات القرية بعد قيامه بنزع الشباك والدورف بداخل المكتب ومحاولة فتح الخزينة وسرقة المبالغ المالية إلا محاولته باءت بالفشل.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مكتب بريد قرية بهوت بسقوط الشباك الخلفي الخاص بمكتب البريد.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان المبنى مكون من أرضي وطابق "قديم" ومكتب البريد الكائن بالطابق الأرضي وسقوط الشباك الخلفي للمكتب على مساحة 50 سم طولا و 50 سم عرض و الملاصق لسور احدى المدارس وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ الأخرى وعدم وجود ثمة كسور او محاولة سرقة.

بسؤال "السيد.ع"،54 عاما، مدير مكتب البريد ومقيم الدروتين دائرة المركز أكد قيامه بالتتميم على عهدة المكتب وتبين سلامتها كاملة وسلامة الخزينة الخاصة بالمكتب وعدم وجود ثمة مسروقات او تلفيات اخرى بالمكتب ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة نبروه تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام بقيادة العميد أحمد الشربيني، رئيس الفرع، والعميد محمد الحسيني، رئيس المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وظروفها .

توصلت جهود فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى"إبراهيم.إ.ح.ع"،22 عاما، ومقيم قرية بهوت دائرة المركز والسابق اتهامه فى 2 قضية سرقة- سرقة مسكن" و قيامه بنزع نافذة المكتب والدلوف الى مكتب البريد قاصدا الشروع فى سرقته إلا انه لم يتمكن من ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.