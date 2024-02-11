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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

صندوق النقد يحذر من استمرار تعدد سعر العملات الأجنبية على الاستثمار

مديرة صندوق النقد
مديرة صندوق النقد
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حذر صندوق النقد الدولي، من تعدد سعر الصرف الأجنبي في مصر أمام الجنيه، باعتباره أحد معوقات جذب الاستثمار.

قالت كريستيالينا جورجيفا، مديرة الصندوق في تصريحات لها  اليوم، إن استمرار تعدد سعر الصرف من شأنه التسبب في تداعيات كارثية على الاقتصاد المصري، مطالبة الحكومة بسرعة التحرك لتحديد سعر العملة الأجنبية .

وكشفت عن التوصل بعثة الصندوق مع الحكومة المصرية لإتفاقيات ناجحة لحسم ملف التمويل السريع مع مصر في وقت قريب في ظل الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر .

وتحتاج الخزانة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري والمقرر انتهاءه بعد 4 شهور ما يوازي 37 مليار دولار لتدبير احتياجاتها التمويلية، حيث تسرع الحكومة من وتيرة طرح سندات دولية و استكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي من المخطط أن توفر ما يتراوح بين 10 و 15 مليار دولار على الأقل.

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