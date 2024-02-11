مياه الفيوم: تدريب 25 شابًا على أعمال السباكة بالتعاون مع نادي روتاري

افتتح سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية فعاليات بشركة مياه الشرب بالفيوم تدريب 25 شابا من أبناء قرية منشأة ربيع بمركز إطسا على أعمال السباكة بالتعاون مع نادى روتارى الفيوم بحضور امانى امين والدكتورة لمياء الباسل أعضاء نادى روتارى الفيوم.

جاء بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.



وأكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن التدريب يهدف لتعليم الشباب مبادئ أعمال السباكه من تأسيس داخلى وخارجى وتركيب وتصليح كافة أدوات السباكة وتأهليهم لسوق العمل من خلال توفير فرص عمل تتيح لهم دخل ثابت يضمن لهم حياة معيشية أفضل على مدار 10 أيام متواصلة بجانب تعليمهم وتنميه مهاراتهم الفنية من خلال الجزء العملى وممارسته على الأرض فى أعمال تصليح وتركيب أدوات السباكه التالفة علاوة على تعريفهم جميع أقطار المواسير المختلفة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن هناك جزءا آخر يتم تعريف المتدربين به ألا وهو مجالات عمل الشركه وخدماتها المقدمه للجمهور والجهود المبذولة في توفير واستدامة الخدمه على مدار اليوم لكى تناسب آمال وتطلعات المواطن الفيومى من كميات المياه المنتجه داخل المحطات الخمس الرئيسية ومراحل التنقية وطرق المراقبة المتعلقة بجودة مياه الشرب على مدار الساعة والتأكد من مطابقتها لكافة الشروط الصحية.

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