شعبة الدخان تطالب بعدم قلب الهرم التوزيعي للسجائر

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر العامة، تفاصيل ارتفاع أسعار السجائر اليوم.

وأكد إبراهيم إمبابي، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن منتجات شركة «فيليب موريس» أعلنت زيادة في أنواعها بقيمة 11 جنيها، معلنا أن الزيادة مبالغ فيها.

وقال إبراهيم امبابي إن هذه الزيادة لم تحدث بهذا الشكل، وكانت الزيادة عادة تترواح من 5 لـ6 جنيهات، معلقا: ليس هذا هو الوقت لزيادة أسعار السجائر، وكان من المفترض أن تتم الزيادة على مرحلتين، وخزينة الدولة ستستفاد من وراء زيادة الأسعار من خلال 50% من سعر بيع المستهلك و8 جنيهات على الشريحة العليا.

وتابع امبابي قائلا: أطالب بعدم قلب الهرم التوزيعي لعدم زيادة الأسعار أعلى من المعلن في السوق الموازية، وفيليب موريس مسئولة عن التصنيع والتوزيع، والسجائر منتج الشعب برغم ارتفاع أسعارها.

وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر العامة: حتى الآن لا زيادة في أسعار السجائر الشعبي، وأتوقع زيادة أسعارها بقيمة 4 جنيهات قريبا؛ بسبب الدولار وما يحدث في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لكن زيادة الأسعار لن تؤثر على حركة البيع والشراء.

وواصل إبراهيم إمبابي: هناك تهريب لأنواع غريبة في الأسواق من السجائر، ونستهلك 85 مليار سيجارة سنويا، بينهم من مليار لـ2 مليار سيجارة مهربة، والسوق المصري يستوعب 4 مليارات علبة سجائر في العام الواحد.