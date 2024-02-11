تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب مقهى في بورسعيد إلى 14 فبراير

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، قرارها، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة السائق المتهم بقتل صاحب مقهى ببورسعيد لـ 14 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة شهود الإثبات.

تأجيل المحاكمة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 أغسطس 2023 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها: "م.ج.ح" بقتل المجني عليه: سالم محمد إبراهيم محمد سالم، بأن أشهر سلاحا أبيضا "مطواة" وواصل طعنه لأكثر من مرة إلى أن استقر السلاح بجسده، وما أن أخرجه من حتى جز عنقه قاصدا إزهاق روحه، وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وجود جرح بطول حوالي 4 سنتيمتر بيسار الصدر، وجرح بطول 15 سنتيمتر بخلفية العنق من زاوية الفك السفلي اليسرى، وجرح بطول 5 سنتيمتر بيسار البطن، وجرح بطول 4 سنتيمتر على خط الإبط الأيسر، وجروح آخرى، وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.