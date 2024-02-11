ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب مقهى في بورسعيد إلى 14 فبراير

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، قرارها، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة السائق المتهم بقتل صاحب مقهى ببورسعيد لـ 14 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة شهود الإثبات.

تأجيل المحاكمة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 أغسطس 2023 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها: "م.ج.ح" بقتل المجني عليه: سالم محمد إبراهيم محمد سالم، بأن أشهر سلاحا أبيضا "مطواة" وواصل طعنه لأكثر من مرة إلى أن استقر السلاح بجسده، وما أن أخرجه من حتى جز عنقه قاصدا إزهاق روحه، وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وجود جرح بطول حوالي 4 سنتيمتر بيسار الصدر، وجرح بطول 15 سنتيمتر بخلفية العنق من زاوية الفك السفلي اليسرى، وجرح بطول 5 سنتيمتر بيسار البطن، وجرح بطول 4 سنتيمتر على خط الإبط الأيسر، وجروح آخرى، وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

جنايات بورسعيد جنايات بورسعيد صاحب مقهي مقهى بورسعيد