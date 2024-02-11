دراما رمضان 2024.. الكشف عن كواليس مسلسل "امبراطورية ميم"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن صور جديدة من كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ظهر خلال الصور أبطال العمل، وهم يؤدون عدد من المشاهد المقرر عرضها خلال حلقات المسلسل، الذي تدور أحداثه حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى إجراء انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.