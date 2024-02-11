مي عبد الحميد: 23% من المستفيدين من الإسكان الاجتماعي سيدات

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك لبس فيما يثار في السوشيال ميديا، حول مشكلات السيستم سقوط الموقع والبطيء، وهي لاتخص بأي حال من الأحوال صندوق الإسكان الاجتماعي، وإنما تخص أطروحات هيئة المجتمعات العمرانية، لأننا لانخاطب فئات معينة وبشروط محددة، موضحة، “أنا بتاعت محدودى الدخل والغلابة”.

وتابعت “عبد الحميد” خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بأن جهاز الاسكان الاجتماعي قام بالإعلان عن 17 إعلان عن شقق الاسكان الاجتماعي وهناك مليون ونصف مواطن بيتقدموا في الإعلان الواحد ويتم الاختيار عبر القرعة الإلكترونية، ولايوجد أي استثناءات إلا في الأدوار العليا للحالات المرضية، التي لاتستطيع السكن في أدوار عليا، وفقا للقواعد في مجلس الوزراء، وأنه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني ولاتدخل يدوي إطلاقا.

وأضافت أن هناك تسليم جديد لشقق الاسكان الاجتماعي، في أبريل 2024 وسيتم الإعلان عن تسليم 200 الف وحدة سيتم تسليمهم خلال سنتين، متابعة بأن هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الاسكان الاجتماعي.

