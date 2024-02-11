القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 أهداف بحرية حوثية في الحديدة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجمات "دفاعية" على خمسة أهداف بحرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، وذلك لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وذكرت "سنتكوم" في بيان صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أنها شنت هجمات دقيقة على قاربين مسيرين غير مأهولين و3 صواريخ كروز مضادة للسفن، وذلك في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين شمال مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضحت "سنتكوم" أن هذه الهجمات جاءت استجابةً لتهديد وشيك تمّ رصده من قبل هذه المركبات والصواريخ ضدّ السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأكدت "سنتكوم" أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حرية الملاحة وضمان سلامة السفن الأمريكية والتجارية في المياه الدولية، مع ضمان بيئة بحرية آمنة ومستقرة في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل جماعة الحوثيين حول هذه الهجمات.