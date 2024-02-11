الغرفة التجارية تكشف أسباب انخفاض سعر الأرز.. فيديو

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، تفاصيل انخفاض أسعار الأرز، مؤكدا أنه متوفر حاليا باعتباره سلعة محلية.

وقال “شحاتة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك انسيابية في التوزيع بتعاون الأجهزة المعنية مع الغرفة التجارية.

وتابع: أسعار الأرز انخفضت بسبب قرب حلول شهر رمضان وتجهيز شنط رمضان وموائد الرحمن، معلقا: المضارب أعدت في شهر رجب التجهيزات المتعلقة بالأرز.

وأوضح أن سعر كيلوا الأرز مفترض ألا يتعدى 35 جنيها لأعلى درجة وسعر، منوها بأنه يخرج من المضارب رسميا من 27 لـ30 جنيها بحسب النوعية والدرجة.

واستكمل رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية: متواصلون دائما في كل المحافظات والأرز متوفر مثله مثل باقي السلع، والإنتاج حاليا يكفي وهناك فائض، والأسعار ليست مستقرة في بعض المناطق لأسباب تخص السلاسل والمتاجر.

