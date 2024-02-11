الفصح والفطر.. استعدادات المسيحيين لشهر رمضان المبارك

ينتظر الأقباط في مصر قدوم شهر رمضان المبارك للمشاركة في مظاهر وطقوس الشهر الكريم، حيث تتضمن التهنئة بحلول الشهر الكريم وتبادل التمنيات بالصيام المبارك والبركة.

كما يمكن للأقباط المشاركة في تقديم الوجبات والمشروبات المجانية للصائمين في الشوارع.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشارك الأقباط في صناعة الفوانيس وتزيين الشوارع والمنازل بالزينة المميزة لرمضان، وقد يتم نقل الاحتفالات إلى الشوارع من خلال انتشار أغاني رمضان وإقامة فعاليات مختلفة لإدخال البهجة والفرحة على سكان المنطقة.

يعني هذا روح التعاون والتسامح والاحترام المتبادل بين المسلمين والأقباط في مصر، وتساهم في تعزيز التلاحم والترابط الاجتماعي بين الأديان المختلفة.