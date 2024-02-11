ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الفصح والفطر.. استعدادات المسيحيين لشهر رمضان المبارك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينتظر الأقباط  في مصر  قدوم شهر رمضان المبارك للمشاركة في مظاهر وطقوس الشهر الكريم، حيث تتضمن التهنئة بحلول الشهر الكريم وتبادل التمنيات بالصيام المبارك والبركة. 

كما يمكن للأقباط المشاركة في تقديم الوجبات والمشروبات المجانية للصائمين في الشوارع.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشارك الأقباط في صناعة الفوانيس وتزيين الشوارع والمنازل بالزينة المميزة لرمضان، وقد يتم نقل الاحتفالات إلى الشوارع من خلال انتشار أغاني رمضان وإقامة فعاليات مختلفة لإدخال البهجة والفرحة على سكان المنطقة.

يعني هذا روح التعاون والتسامح والاحترام المتبادل بين المسلمين والأقباط في مصر، وتساهم في تعزيز التلاحم والترابط الاجتماعي بين الأديان المختلفة.

الاقباط مصر شهر رمضان المبارك صناعة الفوانيس تزيين الشوارع اغاني رمضان التعاون التسامح الإحترام