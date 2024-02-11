القاهرة الإخبارية: قلق في فرنسا إزاء الضربات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن مدينة مارسيليا الفرنسية تشهد أعداد متواجدة بالشارع، تطالب الحكومة الفرنسية بأهمية التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سكان غزة، وعلى مدينة رفح الفلسطينية على وجه التحديد.

وأضاف "شقير"، خلال رسالة على الهواء، أنه منذ قليل كان هناك بيان للخارجية الفرنسية، تحدث البيان بأن الحكومة الفرنسية تتابع عن كثب ما يحدث في رفح الفلسطينية، مطالبة بأهمية توقف هذه العملية العسكرية فورا من اليسار الفرنسي وبعض من الفيدراليات العمالية والجمعيات الحقوقية.