الذهب يستقر بنهاية تعاملات اليوم الأحد

لا يزال سعر الذهب مستقرا في نهاية تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية ليستقر سعر الجرام بلا أي تغيير منذ قرابة الأسبوع الماضي.

وسجل سعر عيار 18 نحو 3042 جنيهًا للبيع و3128 جنيهًا للشراء و أوقية الذهب بنحو 2037 دولار للبيع و2039 دولار للشراء و عيار 21 حوالي 3650 جنيهًا للبيع و3550 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 إلى حوالي 4057 جنيهًا للبيع و4171 جنيهًا للشراء وسعر الجنيه الذهب نحو 28.4 ألف جنيه للبيع و29.8 ألف جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2373 جنيهًا للبيع و2440 جنيهًا للشراء.