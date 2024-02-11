ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الذهب يستقر بنهاية تعاملات اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لا يزال سعر الذهب مستقرا في نهاية تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية ليستقر سعر الجرام بلا أي تغيير منذ قرابة الأسبوع الماضي.

وسجل سعر عيار 18 نحو 3042 جنيهًا للبيع و3128 جنيهًا للشراء و أوقية الذهب بنحو 2037 دولار للبيع و2039 دولار للشراء و عيار 21 حوالي 3650 جنيهًا للبيع و3550 جنيهًا للشراء. 

وبلغ سعر عيار 24 إلى حوالي 4057 جنيهًا للبيع و4171 جنيهًا للشراء وسعر الجنيه الذهب  نحو 28.4 ألف جنيه للبيع و29.8 ألف جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2373 جنيهًا للبيع و2440 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر عيار 14 سعر الجنيه الذهب