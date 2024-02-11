صراع خاص في الأهلي بين كهربا وموديست قبل مواجهة شباب بلوزداد

اشتعلت المنافسة على قيادة هجوم الأهلي بين الفرنسي أنتوني موديست ومحمود عبدالمنعم كهربا، قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في أول ارتباط رسمي للفريق الأحمر منذ فترة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الأخيرة توهج الفرنسي أنتوني موديست في المباريات الودية للأهلي التي خاضها خلال فترة التوقف بعدما سجل هدف في تعادل الأهلي مع حتا الإماراتي خلال معسكر الفريق الخارجي، وهدفين في شباك سموحة في اللقاء الودي يوم الأثنين الماضي، قبل أن يحرز 4 أهداف “سوبر هاتريك” في “التراي ماتش” الذي خاضه الفريق أمس ليؤكد أنه جاهز لقيادة هجوم الفريق مهما كانت المنافسة ووسط حالة رضا من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بعد البداية المتواضه للمهاجم الفرنسي.

وكان “موديست” سجل 3 أهداف فقط مع الأهلي في 15 مباراة رسمية منذ التعاقد معه في الصيف الماضي، وساهم في قيادة الفريق بالتتويج بلقب السوبر المصري بعدما أحرز هدف الفوز في النهائي أمام فيوتشر، وأحرز هدف في مرمى الجونة بالدوري خطف بها نقطة التعادل للأهلي وهدف في مرمى إنبي بكأس مصر.

في المقابل يسعى محمود كهربا للحفاظ على مركزه اساسيا في هجوم الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد فترة التوقف، رغم المنافسة القوية مع أنتوني موديست، والتي ستشتعل في الفترة المقبلة مع عودة الارتباطات الرسمية.

وسجل كهربا 3 أهداف “هاتريك” في المباراة الودية التي اجراها الجهاز الفني “تراي ماتش” ليؤكد أنه لن يتنازل عن قيادة هجوم الفريق في المباريات.